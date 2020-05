Steirische Lokale: Freude und Wut vor Neueröffnung

Stadt-/Landgefälle bei Reservierungen

Richtig sauer ist Klemens Pirafelner in Admont/Hall. Erste Tische für die Eröffnungsphase seien zwar schon reserviert, aber generell sei die „Buchungssituation tot“. Keine Gruppen, keine Touristen, „für Wirte treffen Leute die Entscheidungen, die keine Ahnung von der Praxis haben!“ Dabei „waren wir auf so gutem Weg, mit zehn Prozent Umsatzplus in den ersten Monaten. Jetzt liegt alles am Boden. Wir sperren auf. Und hoffen, dass wir überleben.“