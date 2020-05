Mavie Hörbiger zum Glück „in Kurzarbeit“

„Das ist es, was mir große Sorgen macht: Werden wir wieder spielen, und wenn ja, wie? Werden die Leute kommen?“, sagte die am Wiener Burgtheater engagierte Hörbiger den Tageszeitungen „Münchner Merkur“ und „tz“ vom Montag. „Ich kann mir im Moment nicht vorstellen, dass 1200 Menschen dicht gedrängt in einem Raum sitzen werden, um sich ein Theaterstück anzuschauen.“ Das Streamen von Vorstellungen im Internet ist für die 40-Jährige nur bedingt ein Ersatz. „Das ist doch kein Theater, das Theater lebt doch von der Interaktion zwischen Schauspielerin und Publikum.“