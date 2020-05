An Grenze gewendet - Tiroler muss in Quarantäne

Polizisten und Soldaten stoppten Tiroler

Dann passierte das völlig Unerwartete: „Etwa 50 Meter weiter hielten wir an der österreichischen Grenze, wo wir von mehreren Polizisten und Bundesheersoldaten in die Mangel genommen wurden. Eingeschüchtert versuchte ich den Beamten zu erklären, dass wir nur an der Grenze gewendet hatten, da wir dort nachweislich abgewiesen worden waren. Die Beamten erklärten uns in scharfem Ton, dass wir auf deutschem Gebiet gewendet hatten und somit per Gesetz aus Deutschland kommen und nun eine 14-tägige Heimquarantäne anzutreten haben.“