Neue Arbeiten in der Galerie am Gartenzaun

Kunstwerke am Zaun

Schon jetzt kann man Arbeiten der drei quasi im Vorübergehen besichtigen. Sowohl am Zaun des Kunstgartens in der Payer-Weyprecht-Straße 27 als auch am Gebäude gegenüber sind Arbeiten angebracht. „Damit unterstützen wir nicht zuletzt die Forderung der Menschenrechtscharta nach Recht auf Bildung und Teilnahme am kulturellen Leben“, betont Irmi Horn und findet, gerade in diesen Zeiten sei es wichtig, Kunst zu zeigen.