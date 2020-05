Stadtpolitik seit einem Jahr unter neuer Regie

Harald Preuner übernahm das Bürgermeisteramt nach Heinz Schadens Rücktritt im September 2017. Auf den schwarzen Erdrutschsieg bei der Gemeinderatswahl im März 2019 folgte Preuners Wiederwahl. Seit der Konstituierung hat damit die ÖVP die Zügel fest in der Hand. Mit seinem neuen Regierungsteam ist der Stadtchef zufrieden: „Ich hatte schon damals ein sehr gutes Gefühl gehabt, was die Zusammenarbeit betrifft. Das hat sich mit den neuen Akteuren fortgesetzt.“ Auch wenn es mit der neu geführten Bürgerliste ab und an „Abstimmungsschwierigkeiten“ gebe und gerade in den vergangenen Wochen politische Querelen in den Vordergrund rückten, lobt Preuner die „gute Zusammenarbeit.“ Seine Ziele für die nächsten Jahre sind eine Gehalts- und Strukturreform. Von der Devise „keine Neuverschuldung“ hat er sich in der Krise verabschiedet.