Mädchen (11) stürzte in Nassereith mit Rad in Bach

Sturz mit Elektroroller

Ein Fahrfehler sorgte wenig später auch in Innsbruck für einen Verkehrsunfall. Gegen 18.15 Uhr fuhr eine 54-Jährige auf einem Parkplatz in der Anton-Eder-Straße mit ihrem Elektroroller in südliche Richtung. „Nachdem die Frau die Vorderbremse zu fest betätigte, kam sie zu Sturz und verletzte sich beim Aufprall auf den Asphalt schwer“, weiß die Exekutive. Sie wurde an der Unfallstelle vom Notarzt versorgt und anschließend mit der Rettung in die Unfallambulanz der Innsbrucker Klinik bracht.