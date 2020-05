Jufa-Hotels rechnen mit kräftigem Minus im Sommer

„Wir waren im Schnellzug unterwegs, innerhalb von Stunden gab es eine Vollbremsung.“ Michael Kotter, Finanzvorstand der Jufa-Hotels, beschreibt, wie die Corona-Krise die steirische Kette mit 60 Häusern in mehreren Ländern traf. Nach einem Rekordjahr mit beinahe 90 Millionen Euro Umsatz gab es im Winter nochmals ein Plus von mehr als zehn Prozent, ehe Mitte März alles anders wurde. Bis Ende April gingen mehr als neun Millionen Euro an Umsatz (Beherbergung und Gastronomie) verloren, im Mai folgen weitere sechs Millionen Euro. Etwa 700 Mitarbeiter sind derzeit in Kurzarbeit.