Für die steirischen Miliz-Soldaten wird es ernst

Knapp 200 Miliz-Soldaten (darunter eine Frau) wurden in der Landwehrkaserne erwartet, in der Erzherzog-Johann-Kaserne in Straß waren es 130 Miliz-Soldaten der Jägerkompanie Deutschlandsberg. Bundesheer-Sprecher Oberst Fiedler erklärt: „Unser Auftrag für die nächsten drei Monate ist die Unterstützung der Polizei an der Grenze. An den Grenzübergängen und entlang der grünen Grenze.“