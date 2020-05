Chiphersteller ams: Kein Zweifel an Osram-Deal

Vorerst noch keine Eile

„Dann sind wir größter Aktionär mit mehr als 68 Prozent und werden den Osram-Aufsichtsrat entsprechend besetzen wollen,“ so Everke im heutigen „Handelsblatt“. Für den geplanten Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag, für den man in einer Hauptversammlung mindestens 75 Prozent der Stimmen braucht, sieht der ams-Chef vorerst noch keine Eile. „Auch über den Aufsichtsrat können wir den Konzern in eine Richtung verändern, die uns wichtig ist“, sagte Everke zu dem Blatt. Das Unternehmen strebe einen solchen Vertrag aber weiter an.