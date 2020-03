Chiphersteller ams hält an Kauf von Osram fest

Mehr denn je sei man von der offensichtlichen strategischen Logik und dem Wertschaffungspotenzial aus dem Zusammenschluss von ams und Osram überzeugt, wird ams-CEO Alexander Everke zitiert. Der Vollzug des Barübernahmeofferts für Osram stehe nur noch unter der Bedingung des Erhalts der nötigen behördlichen Genehmigungen, so ams am Donnerstagabend. Ihre direkte Beteiligung an Osram hat die ams AG wie berichtet vorige Woche auf 23,4 Prozent erhöht, das ist aus regulatorischen Gründen auch die derzeit zulässige Höchstgrenze.