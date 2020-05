Salzburgs Stadtführer hoffen wieder

„Noch vor kurzem haben wir in der Diskussion über Massentourismus immer wieder Kritik abbekommen. Viele haben auf uns gezeigt“, sagt Stadtführerin Sabine Rath nachdenklich. Jetzt drehte die Corona-Krise die Sorgen völlig um. Nach der Masse bricht die große Flaute über die Stadt herein. Sabine Rath setzt schon lange auf die regionalen Kunden, entwickelte Führungen speziell für Salzburger oder Grusel-Touren und steckt mit ihrer Euphorie jeden Zuhörer an. „Das Regionale ist mein Steckenpferd“, erzählt sie über ihr Konzept. Ein kleiner Trost in der Krise, denn Fernmärkte werden noch länger komplett ausfallen.