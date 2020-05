Der steinige Weg der Schlossgalerie Landeck

Aus 12 werden 28 Wochen Sperre

Apropos Totalsperre: Von zwölf Wochen war die Rede, seit Dienstag ist alles anders. Vom 11. Mai bis Ende November wird die L 76 unpassierbar sein, also mehr als die doppelte Dauer. „Aufgrund der Coronabestimmungen auf der Baustelle hätte sich die Bauphase mit der bisher geplanten Sperrdauer um mindestens ein Jahr verlängert“, heißt es von Seiten der bauausführenden Strabag, „eine Straßensperre schafft ein größeres Baufeld“. Verschärfte Hygienemaßnahmen, eine räumliche Trennung der in Kleingruppen gestaffelten Baustellenmannschaft und eine zeitliche Trennung der abzuschließenden Arbeitsschritte sind die wesentlichen Schutzmaßnahmen für jede Landesbaustelle. Land Tirol, Landecks BM Wolfgang Jörg und der Fließer Dorfchef Hans Peter Bock einigten sich auf die Sperrausweitung, um auch die Kosten nicht in die Höhe zu treiben. Außerdem sei in diesem Sommer das touristische Verkehrsaufkommen wesentlich geringer als gewohnt.