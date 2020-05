RB Leipzig muss geschlossen in Corona-Quarantäne!

Ab in die Quarantäne! Der deutsche Bundesligist RB Leipzig wird sein Team vor einer möglichen Wiederaufnahme der deutschen Bundesliga kommende Woche isolieren! „Wir planen, ab nächstem Samstag mit der Mannschaft und dem Staff in Quarantäne zu gehen“, sagte Verteidiger Marcel Halstenberg am Freitag in der TV-Sendung „Sport im Osten“. „Wir werden uns hauptsächlich am Trainingsgelände aufhalten und womöglich hier auch übernachten. Das wird noch diskutiert“, erklärte Halstenberg.