Unser Tennis-Ass ist jetzt sogar Pizza-Verkäufer

Panama sagt dem Corona-Virus mit harten Bandagen den Kampf an. Unser Tennis-Ass Oliver Marach kann ein Lied davon singen. „Es ist brutal, ich darf in einer Woche nur mehr zweimal raus, für jeweils eine Stunde zum Einkaufen“, berichtet der Grazer und ergänzt: „Und am Wochenende ist sogar Ausgangssperre, meine Kinder dürfen überhaupt nie hinausgehen.“ Der Australian-Open-Champion hält sich den Umständen entsprechend fit, absolviert daheim sein Fitnessprogramm. Aber das ist auf Dauer freilich nicht das Gelbe vom Ei.