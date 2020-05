Arbeiterkammer fordert Sicherheit für Reisepläne

Weil die Coronakrise schon jetzt etliche Urlaubspläne im Land durchkreuzt hat, bieten viele Reiseveranstalter ihren Kunden Wert-Gutscheine als Ersatzlösung an. So etwa auch im Falle eines Pärchens aus Gföhl im Bezirk Krems. Nachdem ihr Urlaub auf den Kanarischen Inseln vom Reiseveranstalter abgesagt worden war, bot ihnen dieser einen Gutschein über den Wert der Reise, in Summe mehr als 2000 Euro, an. Weil das Pärchen diesen zwar gerne annehmen würde, die Sorge um eine mögliche Insolvenz des Anbieters aber ebenso groß ist, sind sie in einer Zwickmühle und wandten sich, wie viele andere Verbraucher derzeit auch, an die Arbeiterkammer.