„Akustischer Spaziergang“ quer durch Innsbruck

Man könnte es „Sighthearing“ nennen - in Anlehnung an den englischen Begriff „Sightseeing“. Von Montag bis Samstag, 11 bis 12 Uhr, werden genau für eine Stunde an diversen Standorten in der Innsbrucker Innen- und Altstadt sowie am Wiltener Platz´l verschiedene Musikrichtungen dargeboten. In den nächsten Wochen reichen die Darbietungen aus den eigens angebrachten Lautsprechern von klassischer bishin zu morderner Musik.