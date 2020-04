Falsche Polizei-Mails mit Schadsoftware im Anhang

Die Meldestelle des Cybercrime Competence Centers (C4) des Bundeskriminalamtes (BK) verzeichnet seit 28. April 2020 eine Welle an betrügerischen Mails, etwa mit dem Betreff „Letzte Einladung der Polizei“. Darin werden die Adressaten aufgefordert, in Zusammenhang mit einer laufenden Untersuchung mit der Polizei in Kontakt zu treten und die übermittelten Anhänge zu überprüfen.