Sportstätten für Ansturm der Hobbyathleten bereit

Nun zweiter Saisonstart

Und auch die Golfer scharren schon ungeduldig in den Startlöchern. „Es sind mehr Anmeldungen als an einem normalen Saisonstart“, sagt Martin Thurner, Manager des Golfplatzes Mieminger Plateau. Wobei man heuer schon zum zweiten Mal startet. Nach der Öffnung am 1. März musste die 27-Loch-Anlage am 15. März wieder zusperren. Auch die Golfer müssen sich aber an diverse Vorgaben halten.