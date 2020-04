Familie ausgelöscht: Mordanklage gegen 31-Jährigen

Neuerlicher Streit wegen Trennung

Am 27. Oktober 2019 ging der Angeklagte in der Früh mit einem aus dem Wohnzimmer mitgebrachten Küchenmesser, einem Schneidbrett sowie einem Apfel in das im Obergeschoß des Wohngebäudes liegende Schlafzimmer, in dem sich alle drei späteren Opfer aufhielten. Im Wohnzimmer hatte der Mann zuvor rund zwei Stunden verbracht, nachdem er Schlafprobleme gehabt hatte. Angekommen im Schlafzimmer soll es zu einem Streit zwischen dem 31-Jährigen und seiner Partnerin gekommen sein, einmal mehr soll die Frau dabei von einer Trennung gesprochen haben.