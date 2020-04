„Formel 1 würde vielen das Überleben sichern“

Großer Einbruch befürchtet

Klar ist aber auch: Die normalerweise bis zu 70.000 Nächtigungen durch die Formel 1 alleine in den acht Gemeinden um den Ring sind heuer unerreichbar, ein Einbruch jenseits der 50 Prozent in der Sommersaison wird befürchtet. So gibt es noch keine Informationen, wie es um die für August geplante MotoGP aussieht.