Zwei Motorradfahrer prallten frontal gegeneinander

Gegen 14.20 Uhr kam es auf der B24 in einer Kurve in Gschöder bei Mariazell zu einem Frontalzusammenstoß zweier Motorradfahrer. Ein Lenker wurde in den Straßengraben geschleudert, wo er schwerst verletzt liegen blieb. Der zweite Lenker kam am Straßenrand zu liegen. Ein zufällig anwesender Notfallsanitäter leistete umgehend Erste Hilfe.