Eurosport verweigert TV-Rate an deutsche Liga

Eurosport hat die Rechte für die Freitags- sowie zehn Sonntags-und Montagsspiele an DAZN sublizenziert. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat sich nach Aussagen ihres Geschäftsführers Christian Seifert vom Donnerstag mit „fast allen“ Medienpartnern auf eine Vorauszahlung der noch ausstehenden TV-Prämien geeinigt. Er sprach von einer Ausnahme. Zuerst hatte „Bild“ darüber berichtet, dass es sich dabei um Eurosport handle. So schreibt „Sportbild“ online: „Eurosport sperrt sich dagegen, seine Rate an die DFL zu überweisen. Und zwar nicht nur solange die Liga nicht spielt. Es fließt auch kein Geld, wenn der Ball wieder rollt! Die Liga ist stinksauer auf ihren Vertragspartner!“