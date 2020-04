Heldenhaft: Steirer als doppelter Lebensretter

Zivilcourage gezeigt

Was Stranegger sich in dem Moment gedacht hat? „Das war wie in einem schlechten Film.“ Was folgte, ist ein Beispiel von unglaublicher Zivilcourage: Norbert Stranegger schrie den 25-Jährigen an, dass er aufhören soll. Dieser stach weiter auf seinen Opa ein, verletzte ihn schwer am Hinterkopf und am Hals.