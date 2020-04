Österreicher (29) betrog mit Kontodaten

Ein Österreicher (29) hat im Zeitraum von Anfang 2016 bis Ende 2018 32 schwere Betrügereien begangen. Die Polizei Salzburg forschte ihn aus. Am 6. Februar 2020 konnte er in Deutschland in Dresden festgenommen werden. Im März wurde er nach Österreich ausgeliefert. Gesamtschaden: mehr als 23.000 Euro.