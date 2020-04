Zweiter tragischer Todesfall eines Obdachlosen

5 Uhr früh im Walser Ortsteil Himmelreich. Es regnet in Strömen als ein Entsorgungsunternehmen das Altpapier einsammelt. Plötzlich hört ein Mitarbeiter Schreie, stoppt die 30-Tonnen-Presse des Müllfahrzeugs. Ein Obdachloser (71) wurde erdrückt und tödlich verletzt. Er hatte in dem Altpapiercontainer geschlafen. Erst am 28. März erstickte ein Obdachloser in einer Holzhütte an Rauchgasen. Auch er hatte unbemerkt dort geschlafen und nickte wohl mit der brennenden Zigarette ein.