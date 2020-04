Öko-Appell im Marchfeld gegen „unnötige Straße“

Dass das gelingt, glauben Mitglieder einer kritischen Bürgerliste sowie die Grünen nicht: Ein größeres Schutzgebiet bringe eben mehr Schutz und ökologische Verantwortung, so der Tenor. „Ein Freibrief für den Bau der S8 ist das noch lange nicht“, so Helga Krismer, Chefin der grünen Landespartei. Kollegen aus dem Bezirk Gänserndorf pflichten ihr bei: „Wenn die aktuelle Krise eines gezeigt hat, dann dass man viele Jobs auch gut von zu Hause aus erledigen kann“, meint Beate Kainz. Nachsatz: „Es war noch nie so unnötig, eine neue Straße zu bauen!“