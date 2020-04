Polizisten retten betrunkene Frau aus der Mur

Grazer Polizisten wurden Samstagfrüh zu Lebensrettern und bewahrten eine 33-jährige Frau vor dem Ertrinken. Die alkoholisierte Tschechin hatte sich in der reißenden Mur an einen Stein geklammert. Wie sie in diese lebensgefährliche Situation geraten ist, ist noch Gegenstand von Ermittlungen.