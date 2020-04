Freundin getötet: Betrunken, aber zurechnungsfähig

2,5 Promille

Eine Alkoholkontrolle verweigerte der Verdächtige. Die Staatsanwaltschaft ordnete daraufhin eine körperliche Untersuchung in Form eines Bluttests an. Wie Verteidiger Manfred Arbacher-Stöger am Donnerstag mitteilte, habe sein Mandant laut dem auf die Blutuntersuchung folgenden chemischen Gutachten am 8. Dezember gegen 21 Uhr - dem mutmaßlichen Tatzeitpunkt - 2,5 Promille Alkohol im Blut gehabt. Eine Tatbegehung im Zustand voller Berauschung komme daher infrage, betonte der Jurist.