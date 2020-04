Bedarf an Kinderbetreuung in Salzburg steigt

Einen ähnlichen Trend gibt es auch an Salzburgs Schulen. Konkrete Zahlen, mit wie vielen Schülern man rechne, gebe es erst in den kommenden Tagen, heißt es aus dem Büro der Landesrätin Maria Hutter (ÖVP). „Es sollen nach wie vor aber nur jene Kinder in die Schule kommen, die zuhause nicht betreut werden können“, betont Hutter. Zudem habe man Schutzmasken an über 50 Schulen in Salzburg verteilt. Die Verfügbarkeit sei prinzipiell jedoch sehr eingeschränkt.