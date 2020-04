Corona: Drei neue Todesfälle in der Steiermark

13.33 Uhr: In einem offenen Brief von steirischen Kindergarten-Pädagoginnen an die zuständige Landesrätin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) machen die Betroffenen auf eine Reihe von Missständen aufmerksam. Obwohl zu erwarten sei, dass nach der Öffnung zahlreicher Betriebe wieder ein deutlich größerer Bedarf an Kinderbetreuung herrschen werde, fehle es an Rahmenbedingungen und Informationen für die Beschäftigten. So stehen in den Einrichtungen weder Schutzkleidung noch Visiere zur Verfügung, wie das in anderen Branchen üblich ist. Man wisse nicht einmal, ob Desinfektionsmittel im Eingangsbereich oder etwa das Tragen von einem Mundschutz vorgesehen sei. Unterstützung kam als erstes von KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler: „Die Forderungen sind berechtigt und haben volle Unterstützung durch die Politik verdient.“