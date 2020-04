Bei unseren Bäckern ist bald der Ofen aus

Grazer Großkunden sind weggefallen

„Die zahlreichen Gastronomiebetriebe und Hotels, die wir beliefert haben, sind geschlossen, die Innenstadt ist leer. Nur einige Stammgäste kommen noch vorbei“, so Edegger. Die Menschen würden ihre Besorgungen jetzt hauptsächlich in Supermärkten erledigen. „Wenn das noch länger so weitergeht, könnte uns die Situation die Existenz kosten. Aber wir kämpfen!“