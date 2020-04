Ausflüge zu Ostern nur eingeschränkt möglich

In St. Gilgen am Wolfgangsee (Flachgau) ist am Osterwochenende das Befahren von öffentlichen Parkplätzen verboten. Viele Zweitwohnungsbesitzer würden sich zu Ostern in St. Gilgen aufhalten, falls noch viele weitere Menschen in der Gemeinde Erholung suchten, könnte es zu größeren Menschenansammlungen kommen, begründete ein Mitarbeiter der Gemeinde die Parkplatz-Sperre. Bereits seit Tagen ist auch der beliebte Klettergarten Plombergstein in der Gemeinde gesperrt. In Hof bei Salzburg (Flachgau) sind seit 3. April die Zufahrtstraßen zum Parkplatz des gemeindeeigenen Naturstrandbades am Fuschlsee gesperrt, davon ausgenommen sind dort wohnende Anrainer.