Ehemalige Corona-Patienten retten mit Plasma Leben

Die Zahlen der von COVID-19 Genesenen steigt täglich an. Genau diese Personen können schwer an Corona-Erkrankten nun auf eine besondere Art helfen - mit "Rekonvaleszenten Plasma". Die bereits gesunden Patienten haben das Coronavirus besiegt, da ihr Körper spezielle Immunzellen gebildet hat. Die von diesen Immunzellen produzierten Antikörper befinden sich in deren Blut und helfen dabei, das Virus zu töten und die Infektion zu bekämpfen.