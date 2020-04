Das erwartet Sie in „Entenfellners Tierwelt“

Einblick in das Leben einer Tiertrainerin

Ob Ratten auf der Theaterbühne, Hunde in der Werbung, Katzen im Kino- oder Hühner im TV-Spielfilm – wenn Tiere vor der Kamera stehen, werden Dreharbeiten oft zur Geduldsprobe, weil auch klare Anweisungen in der Regel ignoriert werden. Da braucht es schon speziell trainierte Talente, die lange auf ihren wichtigen Auftritt vorbereitet werden. Tierärztin Katja Hawliczek bildet seit 23 Jahren solche tierischen Nachwuchsschauspieler aus und vermittelt ihre Stars an Film- und Werbeproduktionen. Mit viel Hingabe und Einfühlungsvermögen schafft sie es, dass die Tiere auch in den ungewöhnlichsten Situationen vollkommen ruhig und natürlich bleiben.