Skiort kämpft um das Prädikat „coronafrei“

Urlauber aus aller Herren Länder, Gedränge vor den Skiliften und in den Hütten: In vielen Wintersportorten verbreitete sich das Coronavirus bis zuletzt besonders rasch und großflächig. Dienten am Hochkönig - Teil des Skiverbunds „Ski amadé“ - ist dennoch eine von 19 Salzburger Gemeinden, in denen es noch keinen bestätigten Corona-Fall gibt. „Wir hatten bislang Glück“, sagt Bürgermeister Klaus Portenkirchner (SPÖ). Nachsatz: „Après-Ski gibt es bei uns nicht wirklich. Das hat sicher geholfen.“