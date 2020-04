Öffnung der Großglockner Hochalpenstraße ungewiss

Die Hochalpenstraße habe auch den Vorteil, dass der Besucher mit seiner Familie individuell in den größten Nationalpark Europas mit dem eigenen Auto fahren könne und dabei nicht mit anderen Menschen in Kontakt komme, sagte Hörl. Falls die Alpenstraße tatsächlich heuer befahrbar ist, würden 80 bis 100 Prozent der Besucher Österreicher sein, die sonst einen Besucheranteil von 25 Prozent ausmachten. Da sie heuer im Sommer vermutlich nicht in die Mittelmeerländer, nach Asien oder Übersee reisen könnten, läge es im nationalen Interesse, dass sich die Österreicher nach monatelangen Ausgangsbeschränkungen in der Natur erholen könnten.