Ausschank in Tiroler Lokal? Betreiber angezeigt

Hat sich da jemand nicht an die Corona-Regelungen gehalten? In Galtür im Tiroler Paznaun soll ein 31-Jähriger sein Lokal geöffnet haben. Als die verständigte Polizei am Samstag dort eintraf, stieß sie auf sieben Personen. Und der Betreiber hatte gleich eine Ausrede parat. Diese ließen die Beamten aber nicht gelten - Anzeige!