So rüstet sich die Stadt für den Todesfall-Anstieg

Kommt es zu einem dramatischen Anstieg von Todesfällen und einem damit verbundenen Platzproblem, will die Stadt die Eisarena im Volksgarten in Salzburg-Parsch umfunktionieren. Die Heimstätte der Eisbullen steht seit Beginn der Krise leer. „Wir haben hier auch die Möglichkeit, einen würdevollen Abschied für die Verstorbenen zu gestalten“, meint Höfferer. Im Bedarfsfall wolle die Stadt adäquate Rahmenbedingungen für Verstorbene und deren Angehörige schaffen, so der Sprecher.