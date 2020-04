Abstieg wäre für St. Pölten „existenzbedrohend“

„Eigene Interessen in den Vordergrund“

Vorerst ist der Spielbetrieb in der Bundesliga bis Anfang Mai ausgesetzt. Die nächste Clubkonferenz per Video ist für 16. April, also den Donnerstag nach Ostern, angesetzt. „Man wird Entscheidungen treffen müssen, und man wird es nicht jedem rechtmachen können“, meinte Schwarzl. „In so einer schwierigen Zeit ist die Tendenz, die eigenen Interessen in den Vordergrund zu stellen, natürlich spürbar.“