GAK-Fans unterstützen in Graz Risikopatienten

Die Nachfrage wird größer. Waren es am Anfang vor allem Verwandte aus ganz Österreich, die für Angehörige in Graz bestellten, melden sich immer mehr Personen von sich aus. Zuletzt kam sogar die Stadt auf die Fans zu. „Das Kriseninterventionsteam oder die Stadt schicken uns Kontakte. Wir haben gerade eine Web-Applikation fürs Handy entwickelt, wo sie alles eintragen können: Name, Adresse und Nummer. So wissen wir dann sofort, wer Hilfe braucht“, erklärt Stadlober.