Sergio Rossi am Coronavirus gestorben

Inspiration für viele Schuhdesigner

Der gelernte Schuhmacher begann in den 1950er-Jahren mit der Schuhproduktion. Er fertigte im Winter Sandalen an und verkaufte sie im Sommer in den italienischen Badeorten. Sein berühmtestes Modell war die die „Opanca“-Sandale und er arbeitete mit Fashion-Häusern wie Versace, Dolce & Gabbana oder Azzedine Alaïa zusammen.