Sportwagen-Fahrer raste wegen Virus-Krise

Sieben Autofahrer tappten in der Nacht auf Freitag im Flachgau in die Radarfalle und waren gleich um 30 km/h zu schnell: Ein Oberösterreicher war sogar in Straßwalchen mit 128 km/h in einem 70er-Bereich unterwegs. Und auch auf der Autobahn erwischte die Polizei etliche Schnellfahrer: 20 Autofahrer waren um 30 km/h zu schnell, drei Autofahrer rasten sogar mit teils 145 bzw. 168 km/h durch einen Baustellen-Bereich auf der A10 bei Hallein.