„Für Lebensmittelhandel so nicht finanzierbar“

Mangelware Schutzmasken

Wie viele Schutzmasken für die Umsetzung der Verordnung tatsächlich benötigt werden, ist zwar noch völlig unklar, fest steht aber, dass nach derzeitigem Stand laut dem Lebensmittelhandel nicht genügend Schutzmasken in Tirol vorhanden sind. Für die schwierige Beschaffung dieser Mund-Nasen-Schutzmasken ist eine gewisse Vorlaufzeit notwendig. „Der Tiroler Lebensmittelhandel wird alle Kräfte mobilisieren, um die entsprechende Menge an Masken zu besorgen. Wie lange das dauern wird, ist derzeit nicht absehbar“, so Mair. „Wie wir alle wissen, ist es momentan so, dass Schutzmasken weltweit stark nachgefragt werden und es sich somit äußerst schwierig gestaltet, die benötigten Mengen termingerecht zu bekommen und an die einzelnen Händler liefern zu können.“