Masken: „Sinnvoll, aber gewöhnungsbedürftig“

Abschreckend dürfte das Verteilen der Masken am Mittwoch für die Einkäufer nicht gewesen sein, auch wenn es am Vormittag relativ ruhig war. Niemand musste sich vor dem Ausgabe-Pult anstellen. „Wir haben uns gedacht, es gibt mehr Ansturm. Die Frequenz war normal für einen Mittwoch“, sagte die Spar-Sprecherin. Im Gegensatz zu Dienstagnachmittag, nachdem die Schutzmaskenpflicht in Supermärkten bekannt geworden war. Da habe sich ein deutlicher Kundenanstieg in ganz Österreich bemerkbar gemacht. „Die Frequenz war etwa so stark wie an einem Samstag.“ Viele wollten offenbar noch ohne Masken einkaufen. „Es waren aber keine Hamsterkäufe.“