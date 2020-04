Mittlerweile bereits 24 Corona-Tote in Tirol

Zwei weitere Personen sind am Dienstag in Tirol am Coronavirus verstorben - im Bezirk Innsbruck-Land eine 80-jährige Frau sowie im Bezirk Kitzbühel eine 59-jährige Frau. „Beide hatten Vorerkrankungen“, heißt es vonseiten des Landes. Somit liegt die Anzahl am Coronavirus Verstorbener in dem Bundesland bei insgesamt 24.