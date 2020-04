30-Jähriger drohte, Sohn zu töten: Cobra-Einsatz!

Dramatische Szenen haben sich am Montagabend in Niederösterreich abgespielt und zu einem Cobra-Einsatz geführt. So drohte ein 30 Jahre alter Mann seiner Ex-Frau und gab an, den gemeinsamen elfjährigen Sohn, der sich gerade bei ihm befand, umbringen zu wollen und forderte die Frau auf, zu ihm zu kommen. Mehr als fünf Stunden lang verhandelten die Polizeibeamten mit dem Verdächtigen - schlussendlich mit Erfolg. Der 30-Jährige gab auf.