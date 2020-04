Die Grande Dame hängt eine weitere Saison dran

Als Claudia Riegler mit 21 in Zell ihr Weltcup-Debüt gab, war sie eine Boarderin der ersten Stunde in der damals neuen FIS-Serie. 2000 in Innichen gewann sie ihr erstes Rennen, einen Parallel-RTL. Seither sind noch fünf Siege (plus einer im Team) dazugekommen. Der feinste 2019 in Gastein, wo sie sich im Parallelslalom zur ältesten Weltcup-Siegerin krönte.