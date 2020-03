Sechs weitere Corona-Todesfälle an einem Tag

Sechs weitere Personen in der Steiermark sind in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Damit steigt die Anzahl der verstorbenen auf 30. 1001 Infizierte gibt es momentan in der Steiermark (Stand: 20 Uhr) - gut ein Viertel davon in den Bezirken Hartberg-Fürstenfeld und Weiz. Bei immerhin acht Personen konnte eine Genesung vermeldet werden. Die Steirische Landwirtschaftskammer vermeldet riesige Verluste für den März. Und jener Steirer, der mit seiner Lebensgefährtin über zwei Wochen lang in St. Anton festsaß, darf nun nach Hause. Das Universalmuseum Joanneum meldet Kurzarbeit für 379 Mitarbeiter an.