Kleist-Preis für Clemens J. Setz

Gerade in Zeiten, wo gute Nachrichten rar sind, sind sie umso wichtiger: Der Grazer Autor Clemens J. Setz erhält den diesjährigen Kleist-Preis. Die mit 20.000 Euro dotierte Auszeichnung, verliehen von der deutschen Heinrich-von-Kleist-Gesellschaft, gehört zu den renommiertesten Auszeichnungen im Literaturbereich. Übergeben wird sie am 22. November im Deutschen Theater in Berlin.