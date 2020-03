16 Schüler erkrankten bei Skikurs in Gastein

Eine Gruppe von 53 Schülern der HTL Paul Hahn Straße hat bis zum 14. März einen Schulskikurs in Bad Gastein absolviert. Dabei haben sich mindestens 16 Schüler und eine Lehrkraft mit dem Coronavirus angesteckt haben. Sie wurden positiv getestet. „Es ist nicht erwiesen, dass sich die Schüler in Bad Gastein angesteckt haben“, betont Ortschef Gerhard Steinbauer. Die Behörden aus Oberösterreich konnten dazu am Samstag keine Auskunft erteilen.